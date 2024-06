Allarme maltempo, a Milano invito a evitare parchi e sottopassi

A causa dell'allerta maltempo per forti piogge e vento in serata fino alla mezzanotte, si è riunita l'Unita di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell'Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare gli interventi necessari. Ed è aperto il Centro operativo comunale. Da Palazzo Marino arriva l'invito ad evitare parchi e giardini e comunque a non stare vicino a alberi, cantieri, dehors e tende. E anche a non andare nelle aree che sono a rischio di esondazione del Seveso e del Lambro, così come i sottopassi.

Inoltre l'appello è a mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze che possono essere spostati a causa del maltempo e a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che saranno eventualmente diffuse nelle prossime ore dalla Protezione civile.



