All'Arco della Pace di Milano in 14mila al party di Radio Deejay

Sono circa 14mila le persone che hanno partecipato ieri sera a Party like a Deejay 2024, la festa organizzata da Radio Deejay all'Arco della Pace di Milano. Una serata interamente dedicata alla musica con ospiti come Irama, Ghali e l'ultima vincitrice di Sanremo reduce dall'Eurovision Angelina Mango, con la sua 'La noia' e l'inedito 'Melodrama' contenuto nel suo nuovo album.

Ad aprire la serata ci aveva pensato Gazzelle. Sul palco, poi, anche i The Kolors, che hanno fatto ballare la piazza con 'Un ragazzo una ragazza', Rose Villain accompagnata da Guè, Gaia, Alfa, Emma con 'Apnea' e 'Femme fatale' e Geolier, che ha presentato il nuovo disco ieri, prima della chiusura affidata a Tananai, che ha duettato a sorpresa con Annalisa, Mahmood e ai Club Dogo.

Non solo musica, visto che il party era iniziato di mattina con lo Speakers' Corner per incontrare le voci più amate di Radio Deejay, da Linus e Nicola Savino al Trio Medusa fino a Fabio Volo e a Alessandro Cattelan col suo 'Cattelad'.

L'evento di Radio Deejay - che era cominciato ieri con la puntata live del podcast Tintoria con ospite d'eccezione la Gialappas' Band - continuerà anche domani: appuntamento dalle 16 alle 19 al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano con Capital Live, un evento in collaborazione con Radio Capital, con le esibizioni, tra gli altri, di Colapesce Dimartino e Diodato. La sera si torna all'Arco della Pace per il gran finale: una serata dedicata ai dj set nazionali e internazionali in collaborazione con Radio m2o con Bob Sinclair, Albertino e l'esibizione degli Articolo 31.



