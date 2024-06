A Milano 24 arresti in due giorni da parte della polizia

In due giorni la polizia a Milano ha compiuto 24 arresti, la maggior parte per furti, rapine e spaccio di droga ma anche resistenza a pubblico ufficiale.

La Squadra Mobile ha arrestato 5 persone, sequestrato hashish e cocaina e quasi 1.700 euro in contanti e trovato merce rubata, dagli smartphone ai profumi, per tremila euro. In particolare gli agenti della Sesta Sezione hanno arrestato tre donne di 20, 23 e 27 anni, bulgare, tutte con precedenti, per tentato furto aggravato: hanno preso il telefonino nello zaino di una turista straniera in piazza Santa Maria ma poi sono state bloccate. In corso Venezia agenti della stessa sezione hanno arrestato un 35enne cubano che, entrato in un negozio di abbigliamento, ha rubato diversi capi di vestiario, dal valore di circa 1.900 euro, per porli in una borsa schermata ed uscire.

Subito fermato, il 35enne, risultato avere precedenti di polizia, è stato accompagnato nella stanza dell'hotel di via Porpora dove vive. Lì gli agenti hanno trovato e sequestrato altri capi d'abbigliamento e profumi. Ieri notte gli agenti della Mobile hanno arrestato un ecuadoriano che girava a Lorenteggio in auto per portare le dosi ai clienti con cui prendeva appuntamento al telefono. E' stato fermato dopo che aveva venduto due grammi di cocaina a una donna, e trovato in possesso di 27 grammi di cocaina già divisa in dosi e quasi 1.500 euro in contanti.

Tra i 19 arresti effettuati dai poliziotti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura e dei Commissariati sette sono per rapina, cinque per furto e tre per droga. Ieri mattina poco dopo le 5, tre diciottenni egiziani, con precedenti, sono stati arrestati in via Sturzo dopo aver strappato la collanina a un ragazzo che era prima stato nebulizzato con uno spray al peperoncino. Verso le 15 ieri, invece, in via Torino un 26enne del Bangladesh, con precedenti di polizia, è stato arrestato per la tentata rapina impropria dopo che aveva spinto l'addetto alla sicurezza di un negozio sportivo dopo aver rubato una maglietta. Verso le 16.30, nei pressi della fermata metropolitana MM1 Bande Nere, sono state arrestate due borseggiatrici romene di 29 anni, entrambe con precedenti, mentre stavano rubando il portafoglio a un 68enne.

Sempre per tentato furto aggravato in concorso, verso le 19.30, gli agenti hanno arrestato in viale Monte Nero due italiani di 20 e 22 anni, con precedenti, che stavano cercando di rubare uno scooter dopo aver rotto la catena. Poco prima di mezzanotte, infine, ieri sera gli agenti hanno arrestato un 49enne italiano, con precedenti di polizia, che, in via Ripamonti, ha scaraventato a terra due ragazze di 20 anni per rubar loro la borsa prima di essere bloccato da un passante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA