Nuova allerta meteo su Milano per domani

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali dalle 11 di domani, domenica 9 giugno, su Milano.

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento e l'emissione dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo per coordinare eventuali interventi.



