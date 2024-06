I concerti saltati di Springsteen a Milano si terranno nel 2025

Bruce Springsteen tornerà a Milano per due concerti a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio 2025.

Sono queste le nuove date dei concerti cancellati per problemi alle corde vocali lo scorso 1 e 3 giugno.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

I biglietti acquistati per la data del primo giugno 2024 sono validi per il 30 giugno 2025 - e i biglietti acquistati per la data del 3 giugno 2024 sono validi per il 3 luglio 2025. Chi invece preferisce un rimborso, potrà chiederlo entro e non oltre il 20 luglio 2024 al sistema di biglietteria dove ha fatto l'acquisto (ticketmaster.it, ticketone.it o vivaticket.com), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.





