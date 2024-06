Fonti, 'Ferragnez non in causa ma lavorano per un accordo'

"Non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo". Lo confermano fonti vicine alla coppia, come anticipato da 'Il Messaggero'. Per Fedez sono al lavoro gli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi ed Andrea Pietrolucci, mentre per Ferragni l'avvocato Daniela Missaglia.

"Non è stato promosso alcun giudizio - proseguono le fonti - anche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l' abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente".



