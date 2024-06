Droga agganciata sotto l'auto con una calamita, arrestato

Un 18enne di origine albanese, incensurato, è stato arrestato per spaccio a Cologno Monzese (Milano) nonostante un ingegnoso sistema inventato per trasportare la droga senza farsi scoprire. Lo ha riferito il Comando provinciale di Milano.

Secondo i militari prima è stata documentate la cessione di due dosi di cocaina in favore di un acquirente italiano, e poi durante una perquisizione, sono state trovate altre 28 dosi (per un peso di 9 grammi e mezzo circa) custodite in un contenitore a forma cilindrica, di plastica, completamente avvolto in un nastro da elettricista nero dentro il quale era stata applicata una calamita, in modo da mantenerlo agganciato sotto la scocca del veicolo che usava.



