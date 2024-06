Agenti aggrediti e feriti durante controllo a Milano, 4 arresti

Due agenti feriti e quattro persone arrestate è il bilancio di un burrascoso controllo in cui due poliziotti a Milano sono stati aggrediti riportando entrambi lesioni ed ecchimosi con prognosi di 15 giorno ciascuno. Insieme ad altri colleghi sopraggiunti alla fine hanno arrestato tutti, anche usando un taser.

L'intervento è cominciato poco dopo le 14.30, in piazza Insubria, come un controllo di routine a un pregiudicato 34enne, tunisino irregolare. L'uomo, su cui risultava pendere un ordine di esecuzione pena emessa dal Tribunale di Lecce, ha dato in escandescenze e ha aggredito i due agenti, trovando manforte in altri tre connazionali, di 26, 21 e 19 anni, anche questi irregolari. Alla fine, usando il taser contro il 34enne, e insieme ai rinforzi, sono stati tutti bloccati. Il primo è stato arrestato per l'ordinanza e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli altri tre arrestati per resistenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA