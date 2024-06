Vasco a San Siro, 'la musica è una benedizione'

"La musica è una benedizione, qualcosa che unisce, una sostanza spirituale che può solo unire, portare gioia e amore in questo momento storico particolarmente duro": parola di Vasco Rossi, che poco prima dell'inizio del primo dei sette concerti da record a San Siro è stato premiato con un riconoscimento dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Nei giorni scorsi aveva ricevuto la pergamena della città dal sindaco Beppe Sala.

"Un riconoscimento - ha sottolineato Fontana - a chi ha saputo far sognare tanta gente, Milano apprezza così tanto Vasco che ogni volta che viene fa il tutto esaurito". "È un piacere e una emozione essere qui, in questo fantastico contesto, - ha proseguito il presidente della Regione, che è un grande fan del Komandante - per celebrare i grandissimi successi di un personaggio che ha segnato la storia della musica per intere generazioni, assumendo un valore per certi aspetti unici".

"Quando c'erano ancora le cassette ne avevo due di Vasco in auto e devo ammettere - ha scherzato Fontana - che le ho ascoltate tanto da renderle inutilizzabili".

"Dalla prima data del 10 luglio 1990, quando Vasco Rossi - si legge nella motivazione del premio, una statua in ceramica che riproduce il Blasco proprio al Meazza - realizzò a San Siro il più grande evento mai messo in scena da un artista italiano, un successo ripetuto negli anni. I sold out di ogni data hanno confermato il legame speciale tra il grande cantautore e il Meazza. Con i sette concerti del 2024, Vasco raggiungerà la straordinaria quota di 36 esibizioni a San Siro, portando oltre 2 milioni di spettatori nello stadio milanese. Questo percorso, parte dalla storia del rock italiano e segnato da grandi emozioni, ha contribuito all'immagine di San Siro non solo come tempio del calcio, ma anche della musica, conferendo lustro alla Lombardia oltre i confini nazionali".

"Milano - ha detto Vasco a Fontana, incontrato a San Siro - è stata la prima città ad accogliermi artisticamente, quindi le devo molto , ogni volta che vengo cerco di dare tutto ciò che posso". Per questa sera - ha anticipato - ha preparato "Un concerto rock senza sconti per nessuno", pensato proprio per "questo momento storico particolarmente duro". E soprattutto per il suo pubblico, per i 400mila di San Siro, ennesimo record che lo porta a 36 date - mai nessuno come lui - nella Scala del rock: "sono molto contento che esista questo pubblico, questo popolo straordinario che si riconosce nelle canzoni che scrivo, sono loro - ha sottolineato Vasco - che fanno questi record. Io le canto in nome di tutti".



