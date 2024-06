Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco, venerdì mattina, a Milano. Le sue condizioni sono gravi.

E' accaduto poco dopo le 8 in via Lorenteggio all'altezza di via Recoaro, periferia sud della città, nei pressi di un bar, per strada. Su chi gli ha sparato non si sa ancora nulla.

Secondo il 118 il ferito è stato colpito a una gamba e a causa del molto sangue perso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano.



