Ubriaco in auto circondato dal branco, ne investe cinque

Un uomo che si trovava in compagnia della fidanzata, in centro a Milano, circondato e picchiato da un gruppo di giovani, è scappato a bordo della sua auto carambolando contro le auto parcheggiate e investendo cinque dei presunti aggressori. Nessuno è grave. È accaduto intorno all'una della scorsa notte in via San Vito, zona Carrobbio.

L'uomo ha riferito alla Polizia di essere stato minacciato e picchiato da una decina di ragazzi. I due sono scappati salendo sull'auto e lui è partito in modo scomposto, anche perché in stato di ebbrezza, impattando contro una decina di vetture e ferendo i cinque: si tratta di quattro ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 27, 24, 18, 19 e 23 anni. I primi due sono stati trasportati dal 118 al Policlinico in codice giallo. Gli altri tre in verde in altri pronto soccorso. L'investitore, che ha precedenti, è stato portato in codice verde al San Paolo.





