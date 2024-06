Scalvini out dagli Europei, per lui striscione di ultrà Atalanta

I tifosi dell'Atalanta hanno esposto, legandolo alle scalinate d'accesso esterne alla Curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo, uno striscione d'incitamento a Giorgio Scalvini. "Forza Scalvini tornerai più forte di prima!!!", con firma '1907', ovvero l'anno di fondazione della società.

Il difensore ventenne è stato costretto a saltare gli Europei in Germania con la nazionale italiana e dovrà restare fermo almeno fino all'inizio di dicembre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel corso del recupero di campionato del 2 giugno scorso a Bergamo contro la Fiorentina. Due giorni dopo il giocatore è stato sottoposto ad artroscopia presso la clinica Villa Stuart a Roma, dal professione Pierpaolo Mariani per iniziare subito dopo il percorso di riabilitazione.



