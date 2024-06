L'Ippodromo Snai San Siro si accende con le Oaks d'Italia

Grande giornata di ippica e festa all'Ippodromo Snai San Siro. Domenica 9 giugno infatti andrà in scena il Gran Premio Oaks d'Italia, seconda tappa del Palio delle Regioni 2024-2025, una manifestazione fortemente voluta dal Masaf che con i suoi 21 gran premi del trotto e del galoppo punta a valorizzare l'ippica e le eccellenze italiane coinvolgendo un ampio pubblico in uno spettacolo dove natura, cultura, sport e tradizione si incontrano.

Domenica, così, all'Ippodromo Snai San Siro è prevista una giornata ricca di eventi, con performance musicali, degustazioni enogastronomiche e tante attività dedicate anche ai bambini, dal giro sulla carrozza storica al "battesimo della sella" fino a laboratori e attività ludiche curate dalla Fondazione Francesca Rava.

Da metà pomeriggio, poi, scatterà il programma ippico con sette corse, in cui ci sarà ampio spazio per i cavalli femmina.

In particolare, occhi puntati sulla spettacolare prova valida come Oaks d'Italia dove le purosangue di 3 anni si confrontano sulla distanza i 2.200 metri in pista grande. Nello stesso programma domenicale anche il Premio del Giubileo, due Listed Race e infine tre gare handicap. Madrina della giornata e della seconda tappa del Palio delle Regioni sarà Sara Giavarini. Le immagini delle Oaks d'Italia saranno trasmesse in diretta su Equtv, l'emittente televisiva del Masaf, visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sulle piattaforme di Sky canale 220 e su quella di tivùsat al canale 51.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA