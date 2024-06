In Lombardia il Pd cerca conferme a Bergamo e Cremona

Sono in totale 960 i Comuni che andranno al voto in Lombardia l'8 e 9 giugno per eleggere il nuovo sindaco, circa il 64% del totale della regione, con anche tre capoluoghi di provincia: Bergamo, unica città sopra i 100mila abitanti, Pavia e Cremona.

A Bergamo il sindaco uscente del Pd, Giorgio Gori, è candidato alle europee nel Nord-Ovest e, al suo posto, i dem appoggiano l'ex deputata Elena Carnevali, che potrebbe essere la prima sindaca donna della città, insieme ad Avs, alla lista 'Bergamo Europea' di +Europa e Italia Viva, alla lista 'Bergamo Insieme' e a due civiche.

Nessun accordo con il M5s, che corre con un proprio candidato, ossia Vittorio Apicella, mentre il centrodestra punta sull'avvocato Andrea Pezzotta, già legale dei genitori di Yara Gambirasio e dello storico capo ultrà dell'Atalanta, Claudio il 'Bocia' Galimberti.

A Pavia sono cinque i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino. Il centrodestra, che ha scelto di non ricandidare il sindaco uscente, il leghista Mario Fabrizio Fracassi, punta su Alessandro Cantoni, già assessore all'istruzione e poi consigliere regionale. A sostenere Cantoni, un candidato "civico", è la coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e da due liste civiche. Il suo principale rivale è Michele Lissia, candidato appoggiato dal centrosinistra. Lissia, dirigente d'azienda iscritto al Pd, può contare sul sostegno di un 'campo largo pavese' composto da 8 liste: Pd, Avs, Italia Viva, Azione, M5S, e tre civiche.

Candidati anche tre esponenti dell'area dell'estrema sinistra: Francesco Grisolia (Partito Comunista dei Lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione Comunista) e Francesco Signorelli (Potere al Popolo).

A Cremona sarà sfida a sei. Niente campo largo per il centrosinistra del sindaco uscente Gianluca Galimberti: il Pd, insieme a due liste civiche e a Sinistra per Cremona Energia civile, sostiene Andrea Virgilio, vicesindaco nella scorsa legislatura. Il M5s, invece, appoggia Paola Tacchini con il supporto anche di Cremona Cambia Musica. Il candidato del centrodestra è Alessandro Portesani, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Pli, Pensionati e dalla civica Novità a Cremona. Gli altri aspiranti sindaci sono Maria Vittoria Ceraso (civica Oggi per Domani), Angelo Frigoli (Alternativa Comunista) e Ferruccio Giovetti (civica Sicurezza e Buonsenso).

Nel complesso, in Lombardia andranno alle urne 37 Comuni sopra i 15mila abitanti, e 923 sotto i 15mila. Saranno le prime elezioni per Uggiate con Ronago, in provincia di Como, uno dei nuovi Comuni istituiti quest'anno in Lombardia, mentre il voto è stato rinviato a San Daniele Po (Cremona) per assenza di candidati.

I Comuni di Agrate Brianza (Monza), Casalpusterlengo (Lodi) e Concesio (Brescia), che hanno superato i 15mila abitanti dopo il censimento del 2021, andranno per la prima volta al ballottaggio - 23 e 24 giugno - se nessun candidato sindaco otterrà la maggioranza assoluta delle preferenze. Percorso inverso per Casalmaggiore (Cremona), sceso sotto la soglia dei 15mila abitanti: per proclamare il nuovo sindaco basterà il turno unico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA