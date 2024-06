Fedez: 'Con Chiara relazione tossica, ci facevamo male a vicenda'

"Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene...". Fedez è tornato a parlare della rottura con Chiara Ferragni, ospite su Twitch dello streamer GrenBaud.

"Ovviamente - ha detto il rapper - mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto né nei Ferragnez né pubblicamente: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza".

Quanto spesso vede i figli, Leone e Vittoria? "Dipende dagli impegni lavorativi... è un argomento complicato: diciamo che sto lottando per vederli il più possibile", la risposta di Fedez.



