Attacco hacker all'Asst Rhodense, ripristinati servizi telefonia

"Dopo l'attacco hacker di ieri, all'Asst Rhodense, sono stati ripristinati parzialmente i servizi di telefonia. Dalle ore immediatamente successive all'attacco hacker è stata istituita una unità di crisi aziendale, coordinata dal Direttore generale dell'azienda. Oggi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha preso in carico gli impianti e sta gestendo i lavori di tutti gli operatori interessati". Lo comunica in una nota la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia dopo l'attacco hacker nella notte di ieri all'Asst Rhodense, nel milanese.

La Dg Welfare informa inoltre che "sono stati ripristinati i servizi informatici delle strutture sanitarie che usufruiscono del Data Center di Aria, interrotti questa notte a causa di un disservizio che ha riguardato l'infrastruttura tecnologica regionale. Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA