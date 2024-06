A Milano la 'milonga' di Richard Galliano apre Panorami sonori

E' iniziata con 'Una notte a Buenos Aires' l'edizione 2024 di Panorami sonori, rassegna dei Pomeriggi musicali che punta a offrire una visione di aspetti diversi della musica.

Lo ha spiegato il direttore d'orchestra Alessandro Cadario in un insolito e divertente siparietto con il pubblico a metà del concerto iniziato con la delicata Pavane pour une infante défunte. Un riscaldamento offerto dall'orchestra dei Pomeriggi prima dell'arrivo sul palco di Galliano con fisarmonica e bandoneón.

E così dalla Francia di Ravel l'atmosfera al teatro Dal Verme è subito diventata argentina con Cuatro Estaciones Porteñas e Oblivion di Astor Piazzolla.

Ma Galliano ha anche dialogato con l'orchestra in Madreperla, brano che lui stesso ha composto, prima di lasciare il palco.

"Non preoccupatevi, poi torna" ha assicurato Cadario al pubblico invitandolo a tornare anche nella normale stagione dei Pomeriggi, che ha appena aperto la campagna abbonamenti, e ad ascoltare brani sinfonico come Variaciones Concertantes di Alberto Ginastera che ha eseguito con l'orchestra.

Il programma sarebbe finito così, ma come aveva promesso il maestro, Galliano è tornato sul palco per offrire come bis prima il suo 'Tango pour Claude' e poi Oblivion.

La rassegna continua ora il 13 giugno con l'opera Generazioni dal cielo composta nel 1986 Roberto Cacciapaglia con Carlo Boccadoro sul palco, il 20 giugno con un omaggio a Ludovico Einaudi per concludersi il 27 con una retrospettiva di dieci anni di carriera di Dardust: 'Dardust 10 Years 1 Night'



Riproduzione riservata © Copyright ANSA