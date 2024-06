A Brescia la festa dell'Opera, 50 eventi in città

(di Cinzia Conti) Dalle prime luci dell'alba, quando la Torre Mirabella sul colle Cidneo farà da cornice al recital d'opera Arie di Luce, fino a notte fonda, quando nell'atmosfera del Tempio Capitolino si chiuderà con il tradizionale gran finale con l'Orchestra Bazzini Consort, diretta dal Maestro Alberto Zanardi. Sono solo due degli oltre 50 eventi - tutti a partecipazione gratuita - della Festa dell'Opera di Brescia, il grande evento che dal 2012 illumina la Leonessa d'Italia trasformando il tessuto cittadino in un teatro a cielo aperto, coinvolgendo centinaia di artisti e decine di luoghi pubblici e privati. Un'edizione che ovviamente avrà come grande protagonista Giacomo Puccini, di cui si celebrano quest'anno il centenario della morte e i 120 anni della Madama Butterfly che proprio a Brescia trovò nel 1904 il suo primo trionfale successo. Il tutto, a poche ore della celebrazione dell'opera lirica italiana come Patrimonio Unesco nella vicina Arena di Verona.

All'interno della giornata della Festa e dell'anteprima si susseguiranno momenti celebrativi delle sue opere più famose e rappresentate, come Tosca, Madama Butterfly, La Bohème e Turandot, accanto a composizioni di più rara esecuzione, come Le Villi ed Edgar, e a curiosi racconti del suo legame con Brescia.

Su www.festadellopera.it tutte le informazioni dettagliate sul vasto programma (anche in caso di maltempo). Le grandi opere del maestro lucchese verranno ricordate ed eseguite attraverso riduzioni, racconti e rielaborazioni che ne metteranno in luce la modernità in un'ottica di contaminazioni tra spettacoli di puro stampo operistico e altri generi musicali, jazz, swing, di musica elettronica e danza, combinazione sempre presente all'interno di Festa dell'Opera. Una parte importante dell'evento verrà infine dedicata ai compositori contemporanei a Giacomo Puccini che con lui hanno intrattenuto rapporti talvolta di amicizia, talvolta di rivalità artistica. La Festa dell'Opera, ideata e organizzata dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia con il supporto di varie istituzioni ed enti a partire da Visit Brescia, è stata insignita del premio Filippo Siebaneck nell'ambito dei Premi Franco Abbiati della critica musicale italiana e nel 2024 è stata riconosciuta dal ministero della Cultura come uno dei "Progetti Speciali per gli anniversari pucciniani".

Dopo un'intera giornata dedicata alla musica tre gli appuntamenti serali prima del Gran Finale al Tempio alle 23.45: in Largo Formentone alle 21 Vien la Sera sarà una selezione delle arie più note di Madama Butterfly e alle 22.15 Ri-Immaginando Butterfly sarà una performance elettronica immersiva a cura del dj, sound designer e produttore musicale Painé Cuadrelli. Il Chiostro del Museo Diocesano farà da cornice alle vicende della principessa Turandot alle 21.15 con Corrispondenze Pucciniane, un reading tra musica e parola in cui verranno interpretati passi tratti da alcune delle lettere di Puccini, e alle 22.45 il recital d'Opera In questa Reggia. La Bohème sarà invece la protagonista degli eventi in Piazza del Foro, con 'Quel cerchietto d'or' che alle 21.30 racconterà in musica la storia d'amore tra Mimì e Rodolfo. Alle 23.00, invece, la cantante e illustratrice Ottavia Brown, con i musicisti Daniele Richiedei, Ermes Pirlo, Paolo Bacchetta e Giacomo Papetti, proporrà Mimì, Swing It!, un giocoso omaggio in chiave swing all'opera. Molto significativo anche l'aspetto social della Festa: oggi alle 10.30 Note d'opera è stato uno speciale recital lirico riservato agli ospiti della Rsa Casa di Industria e domani alle 11.45 torna l'appuntamento Un pranzo con l'opera alla Mensa Menni di Via Vittorio Emanuele II.



