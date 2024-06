A 100 anni dall'omicidio, a Radio Coop il discorso di Matteotti

A cento anni esatti dall'omicidio di Giacomo Matteotti, il prossimo 10 giugno Radio Coop trasmetterà alcuni stralci del discorso che il segretario del Partita Socialista Unitario tenne in Parlamento per denunciare le violenze fasciste.

Il discorso quindi risuonerà nei 350 punti vendita della cooperativa e nelle 80 Librerie.coop, una iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del "Comitato Polesano per le Celebrazioni di Matteotti 1924/2024".

"Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni" aveva detto.

E poi aggiungendo ai compagni una volta concluso l'intervento: "Io, il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me" . Solo 11 giorni dopo una squadra fascista lo rapì e uccise.

L'8 giugno, invece, riapre con un nuovo allestimento a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, suo paese natale la Casa Museo Giacomo Matteotti.



