Sanpellegrino, nel 2023 generati 2,54 miliardi valore condiviso

Sanpellegrino celebra i 125 anni sul mercato italiano e conferma "il suo ruolo di primo piano nell'economia nazionale". Nel 2023 il gruppo ha contribuito alla crescita con 2,54 miliardi di euro di valore economico condiviso, pari allo 0,12% del Pil, in crescita del 12% dal 2021, anno della ripresa post pandemia. Lo rileva l'analisi 'Sanpellegrino crea valore per l'Italia', realizzata da Althesys Strategic Consultants.

L' azienda e il suo indotto hanno generato 819 milioni di euro di contribuzione fiscale, che corrispondono allo 0,1% delle entrate fiscali nazionali e concorrono a creare 42.236 posti di lavoro, comprensivi degli addetti della filiera (77%) e degli occupati generati grazie all'effetto indotto su consumi e investimenti. Questi sono pari allo 0,12% degli occupati in Italia nel 2023. Per ogni dipendente, l'azienda genera in maniera diretta e indotta circa 28 posti di lavoro (21 nella filiera e 7 indotti). Sanpellegrino ha poi generato 792 milioni di euro di salari lordi lungo la filiera, pari al consumo annuale medio di 27.000 famiglie.

"Il 21 maggio abbiamo celebrato i 125 anni dalla fondazione di Sanpellegrino che, dal 1899, ha avviato un percorso di successo che ha portato i nostri prodotti a essere presenti sulle tavole di oltre 150 Paesi nel mondo - spiega Michel Beneventi, amministratore delegato del gruppo -. Ma, oltre a esportare il made in Italy, con la nostra attività e il suo indotto da più di un secolo creiamo valore per il sistema socio-economico italiano".

Nel 2023 Sanpellegrino ha creato 2,54 miliardi di euro di valore condiviso attraverso 317 milioni di euro di ricadute dirette, 1.285 milioni di euro di ricadute indirette e 941 milioni di euro di ricadute indotte. Questo dato è costituito dalla ricchezza generata attraverso i fornitori (274,1 milioni di euro), la produzione (482,8 milioni di euro), il sistema logistico (11,4 milioni di euro), e i canali di distribuzione e vendita (1,8 miliardi di euro). Il settore del consumo fuori casa è il canale che crea più valore, con più di 1,5 miliardi di euro, corrispondente al 61% del totale.



