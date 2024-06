Riapre con gli Europei l'Arena Milano Est

Riparte a giugno l'offerta estiva del Teatro Martinitt con la riapertura dell'Arena Milano Est.

La grande area destinata a parcheggio del teatro nel periodo invernale si trasforma per l'occasione ospitando, grazie a un palco rinnovato e a una platea di 800 posti, una grande arena estiva, con un programma di film all'aperto, un progetto musicale, ospiti della scena teatrale e ritrovo di zona per gli appassionati che vogliono godersi il campionato europeo di calcio 2024. Dal 15 giugno infatti, sarà possibile seguire le partite UEFA europee in cui gioca la maglia azzurra.

Per gli appassionati di film si comincia il 18 giugno alle ore 21.30 con C'è ancora domani di Paola Cortellesi, il film campione di incassi di questa stagione. La rassegna, curata dal giornalista, critico cinematografico e conduttore de la Rosa Purpurea - Radio 24 - Franco Dassisti, prosegue tutto luglio, agosto e metà settembre con film d'autore e novità. Nell'ambito delle proposte musicali all'aperto si comincia il 27 giugno con l'omaggio a Lucio Battisti.

L'Arena Milano Est è nata da un progetto di riqualificazione del Municipio 3 insieme al Teatro Martinitt. La direzione artistica è affidata a Stefano Marafante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA