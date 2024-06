Pd, raccolte 50mila per firme 'per cambiare la sanità lombarda'

Sono oltre 50mila le firme raccolte dal Pd per sostenere la legge di iniziativa popolare presentata dai dem per "cambiare la sanità della Lombardia". La proposta di legge mette al centro l'universalità del servizio, la prevenzione e la medicina territoriale. E prevede che il servizio sociosanitario regionale si conformi al principio dell'universalità, "eliminando le disuguaglianze di salute e valorizzando tutte le professioni sanitarie".

"Più di 50 mila lombarde e lombardi, stremati dalla situazione in cui versa la sanità, hanno scelto di sostenere la nostra proposta di legge di iniziativa popolare contro le liste d'attesa infinite e contro la carenza di medici di medicina generale" commentano dal Pd Lombardia.

"Quella per il diritto alla salute è la madre di tutte le battaglie - concludono i dem -. La continuiamo qui in Lombardia e anche a Roma, con la Legge Schlein che chiede un investimento di almeno il 7,5% del Pil in sanità".



