Feltrinelli al centro della stagione dei premi letterari

Anno di grandi soddisfazioni per la narrativa italiana pubblicata dal gruppo Feltrinelli, nella shortlist di tutti i principali premi letterari: Paolo di Paolo al Premio Strega, Federica Manzon al Lattes Grinzane, al Premio Alassio e - insieme a Antonio Franchini - al premio Campiello, Federica De Paolis al Viareggio e Aurora Tamigio al Premio Bancarella. Lo sottolinea una nota di Feltrinelli.

Alessandro Baricco con il suo ultimo romanzo Abel (Feltrinelli) è il vincitore della XIV edizione del Premio Speciale Lattes Grinzane.

Dal 5 giugno Romanzo senza umani di Paolo Di Paolo (Feltrinelli editore) è uno dei titoli nella sestina dei finalisti del Premio Strega, che si contenderà il più ambito premio italiano a Villa Giulia il prossimo 4 luglio.

Due i titoli delle case editrici del Gruppo nella selezione del Premio Campiello: per Feltrinelli Federica Manzon con Alma e per Marsilio Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro.

Dopo un anno di grande successo di pubblico e di critica, il Premio Bancarella ha selezionato nella sestina finalista Il cognome delle donne' (Feltrinelli) di Aurora Tamigio, un esordio che ha rivelato una grande nuova voce della narrativa italiana.

Infine, Federica De Paolis con il suo Da parte di madre (Feltrinelli) è nella terna finalista per la narrativa della novantacinquesima edizione del Premio Viareggio-Rèpaci.

Le Librerie Feltrinelli e i siti di ecommerce del Gruppo, feltrinelli.it e ibs.it, partecipano a questo momento dell'anno letterario con proposte dedicate ai premi più importanti con la possibilità di scoprire tutti i contendenti delle fasi finali.

Una grande festa della cultura e della lettura in vista dell'estate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA