Conferenza su Israele- Palestina, Teatro Parenti blindato

Via Pier Lombardo è stata chiusa da camionette di polizia e carabinieri per il presidio annunciato dai giovani palestinesi e altri in occasione della conferenza internazionale 'La verità sul conflitto israelo-palestinese' organizzata dall'associazione Setteottobre al teatro Franco Parenti. "Lo stesso disagio e dolore che provo sfilando con la brigata ebraica li provo oggi - ha detto dal palco la direttrice Andrée Ruth Shammah introducendo l'incontro - vedendo polizia e carabinieri con gli scudi a difesa del teatro. Che quelli che hanno annunciato il presidio mi chiedano il teatro, gli darò il palco per esprimere le loro idee". Imponenti i controlli di sicurezza per accedere al teatro, dove sono presenti Piergaetano Marchetti, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib. Tra i relatori, il 33enne giornalista Eylon Levy, che è stato portavoce ufficiale del governo israeliano, dall'inizio della guerra Israele-Hamas del 2023 fino al marzo 2024, quando è stato sospeso.

È iniziato alle 18 il presidio indetto dai filo palestinesi contro la conferenza internazionale sul conflitto israelo-palestinese ospitata dal teatro, blindato da polizia e carabinieri. "Notiamo una grande presenza delle forze dell'ordine qui oggi, speriamo siano arrivati ad arrestare i criminali di guerra che questa sera sono al teatro Franco Parenti", ha detto uno dei manifestanti dal megafono. "Di che verità stiamo parlando? la verità - ha proseguito- di chi si nasconde dietro ad accuse di antisemitismo per nascondere un vero genocidio".



