Autostrade, 460 milioni ricavi A4 Holding nel 2023

Si chiude con segno positivo il bilancio di esercizio 2023 del Gruppo A4 Holding, attivo da oltre 70 anni nella gestione di strade e autostrade con 235,6 chilometri in concessione a Nord Est, che si intersecano e collegano i territori e le zone industriali di cinque province fra il Veneto e la Lombardia. La società ha realizzato 460 milioni di euro di ricavi consolidati (erano stati 445 mln euro nel 2022), con un Ebitda a +5%, in salita a quota 255 milioni rispetto al valore espresso nell'anno precedente.

È proseguito il piano degli investimenti che, nell'esercizio 2023, ha totalizzato impieghi per 84 milioni di euro. Il valore economico distribuito agli stakeholder, secondo A4 Holding, è di oltre 379 milioni di euro.

Quanto ai flussi di traffico, la società ha registrato un +3,59% di veicoli effettivi sulla tratta di competenza. Sceso invece, -42%, il tasso di mortalità degli incidenti, anche grazie gli investimenti del gruppo sulla rete, sui servizi e sulla sicurezza.



