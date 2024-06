A Milano la giunta approva il patrocinio al Pride 2024

La giunta di Palazzo Marino ha approvato la concessione del patrocinio comunale al Milano Pride 2024, "per ribadire l'impegno dell'amministrazione a favore dei diritti della comunità Lgbtqia+ e contro ogni forma di discriminazione", come si legge in una nota del Comune. Il programma del Pride, organizzato da Cig Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, e giunto alla sua 23esima edizione, si estenderà per diversi giorni e culminerà il 29 giugno con la parata che dalla Stazione Centrale arriverà all'Arco della Pace.

Dal 2011 l'amministrazione comunale milanese, con il patrocinio, "è a fianco dei cittadini e delle cittadine che partecipano a questo importante momento di riflessione, rivendicazione e festa", conclude il Comune.

"Riteniamo, al contrario di chi anche stavolta ha negato questo sostegno, che sia una scelta di civiltà quella di stare dalla parte di chi difende i diritti umani nella loro complessità - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé -. Negli ultimi anni, infatti, alle storiche rivendicazioni del movimento si sono affiancati temi più ampi che riguardano tutte le forme di discriminazione".



