'Spettina la realtà', la stagione del Teatro Carcano di Milano

È stata presentata oggi la stagione 2024/25 del Teatro Carcano di Milano, intitolata 'Spettina la realtà'. Con la direzione artistica di Lella Costa e Serena Sinigaglia, e la progettualità di Mariangela Pitturru, anche quest'anno il teatro punta a valorizzare la creatività delle donne.

Torna in quest'ottica, a marzo, mese interamente dedicato all'estro delle donne, lo spettacolo manifesto del Carcano, 'Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione': ritratti di 100 donne a dimostrare quanto è vasta l'incidenza del pensiero femminile nella storia.

"Lungo questo itinerario - sottolinea il teatro - si stanno aggregando artiste che scelgono il Carcano per presentare i loro lavori: Silvia Gallerano, Arianna Scommegna, Veronica Pivetti, Paola Minaccioni, Arianna Porcelli Safonov, Benedetta Tobagi, Carlotta Vagnoli, Silvia Gribaudi, Mariangela D'Abbraccio. E progetti che ne definiscono la mission come 'Svelarsi' di Silvia Gallerano, happening performativo riservato alle donne per aiutarle a spogliarsi di tabù e sensi di colpa".

La settimana del 25 novembre sarà invece dedicata al dibattito sulla violenza di genere "coinvolgendo anche gli uomini, per sensibilizzare, riflettere e cercare insieme tutte le forme di contrasto culturale al femminicidio e per far sì che altri uomini, soprattutto i giovani, possano riconoscere e combattere per tempo i sintomi che portano alla brutalità".

Il programma della nuova stagione del Teatro Carcano comprende 27 titoli di cui 5 produzioni. Sarà arricchita da incursioni musicali, adattamenti teatrali di capolavori letterari, reinterpretazioni di grandi classici e due opere liriche con orchestra dal vivo grazie alla rinnovata collaborazione con il Conservatorio di Milano. Tornerà protagonista sul palcoscenico anche la danza.



