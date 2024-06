Sostenibilità e solidarietà, a Rosetum torna 'Chapeau'

Al Centro Culturale Rosetum di Milano, in via Pisanello, dal 12 al 27 giugno, tutti i mercoledì alle ore 21 e il giovedì alle ore 17, torna la rassegna 'Chapeau', giunta alla sua quinta edizione. Spettacoli per bambini e per famiglie a sostegno del teatro: l'intero ricavato, a cappello, è infatti destinato agli artisti, alla loro resilienza e passione per il lavoro più bello del mondo.

"Torniamo davvero alla grande quest'anno con Chapeau. La rassegna è nata durante il periodo del Covid - precisa padre Marco Finco, direttore di Rosetum -. Il settore artistico è stato uno dei comparti lavorativi colpiti duramente a causa delle restrizioni, da qui l'idea di fare degli spettacoli, rigorosamente all'aperto, ripristinando l'antica formula del 'giro a cappello' alla fine dell'esibizione, quindi l'intero ricavato rimane all'artista. Siamo orgogliosi del palinsesto di questa quinta edizione, dove l'incontro del teatro per i piccoli e quello degli adulti si snoda con armonia e altissimo livello culturale".

Ecco il programma: Mercoledì 12 giugno ore 21.00: "Conversazioni con Testori", con Andrea Soffiantini. Dal libro di Luca Doninelli, regia di Paolo Bignamini, adattamento e aiuto alla regia di Giulia Asselta. Produzione Teatro De Gli Incamminati. Da un'idea di Casa Testori. Mercoledì 19 giugno ore 21.00: "Nina", un soggetto per un breve racconto, da "Il Gabbiano" di Anton Cechov, con Rossella Rapisarda, di Fabrizio Visconti e Rosella Rapisarda, regia di Fabrizio Visconti. Mercoledì 26 giugno ore 21.00: "Incomica", con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti.

Musiche originali di Marco Pagani. Produzione Eccentrici Dadarò.

Giovedì 13 giugno ore 17.00: "Le avventure di Pulcinella", di e con Orlando della Morte. Giovedì 20 giugno ore 17.00: "Zitto zitto", di e con Claudio Cremonesi; giovedì 27 giugno ore 17.00: "Lo spazzacamino e la carota magica", di e con Paolo Sette.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA