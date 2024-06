Ruote nella Storia a Mantova in onore di Nuvolari

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di auto d'epoca: domenica 30 Giugno 2024 Ruote nella storia arriva in provincia di Mantova. L'iniziativa culturale, promossa dall' Automobile Club Mantova - presieduto da Alberto Marenghi - in sinergia con Aci Storico ed il Club 8Volanti Tazio Nuvolari, attraverserà territori e strade che hanno visto nascere e crescere Tazio Nuvolari, il "Mantovano volante", campione e leggenda assoluta dell'automobilismo mondiale, oltre che presidente dell'Automobile Club Mantova dal 1946 al 1953. Per custodire la memoria e l'eredità dell'ineguagliabile Nivola, l'Automobile Club Mantova organizza eventi automobilistici e custodisce i cimeli del Campione nel Museo Tazio Nuvolari, nel centro di Mantova. Oltre a celebrare questa presenza a livello storico e sportivo, la tappa mantovana di Ruote nella storia attraversa anche luoghi suggestivi come la grandiosa Chiesa Abbaziale del Polirone a San Benedetto Po (Mn). L'abazia è stata riedificata tra il 1540 e il 1545 da Giulio Romano, che adottò soluzioni originali per far convivere diversi stili architettonici creando un interno raffinato ed omogeneo. Le statue di santi che arredano le navate e ornano gli ingressi delle cappelle laterali sono opera di Antonio Begarelli, artista modenese definito "il Michelangelo della terracotta". Nell'ambiente posto tra il transetto e la sagrestia si trovava la tomba di Matilde di Canossa.

Le iscrizioni si chiudono il 28 Giugno 2024. Sono ammesse le vetture immatricolate entro il 31/12/2000.



