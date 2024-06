"Siamo orgogliosi di avere Striscia La Notizia, un pezzo di storia della tv italiana. Per essere molto onesto, penso che Antonio Ricci stia lavorando per far evolvere Striscia e renderla ancora più moderna e competitiva.

Ma ad oggi non abbiamo un motivo reale per cambiare, è un piccolo orgoglio editoriale". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa a Cologno Monzese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA