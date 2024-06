Nozze di pietra, due sassi per ogni città vista

(di Francesca Blasi) C'è chi regala rose rosse per un anniversario, chi preferisce i gioielli, chi prenota viaggi in paradisi esotici. Regali da lasciare sicuramente senza fiato ma quasi prevedibili. Poi c'è chi, per stupire la propria compagna, ha immaginato qualcosa di unico, irripetibile.

In una lettera indirizzata al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in poche righe, si racconta una storia d'amore lunga quasi quattro decenni. A scriverla Giuseppe Fumagalli, un signore di 81 anni di Monte Marenzo (Lecco) che quest'anno, il 25 luglio, festeggerà 37 anni di matrimonio, le cosiddette "nozze di pietra" e, "per celebrare questo anniversario - dice - vorrei regalare a mia moglie due pietre per ogni città che abbiamo visitato insieme".

La richiesta, dunque, è di due sassi "non più grandi di una noce per sorprendere mia moglie con questo regalo, che non ha valore economico, ma è ricco di significato".

Contattato dall'ANSA, Fumagalli racconta: "per motivi di lavoro ho viaggiato molto e ho conosciuto tante città in molte delle quali ho soggiornato proprio con la mia consorte Bruna. A Salerno ho pernottato in più occasioni, all'inizio degli anni Duemila. Una città bellissima dove ho incontrato persone eccezionali. Ricordo con grande affetto quei viaggi a Salerno e per questo ho deciso di scrivere al sindaco di questa meravigliosa città. Sono state, finora, una sessantina le mete dei nostri viaggi, da Miami a Johannesburg, fino ad arrivare in Italia con Udine, Roma, Firenze, Pordenone e tante altre. Man mano, ci stanno rispondendo le varie amministrazioni che ho contattato e ogni volta che arrivano questi due sassolini, li riponiamo in un vaso in pietra e di tanto in tanto io e Bruna li ripeschiamo per ricordare i bei momenti trascorsi insieme".

Il sindaco ha prontamente accolto questa inusuale richiesta.

"Mi ha emozionato - commenta il primo cittadino - leggere questa lettera. Un amore così intenso e puro merita ogni giorno di essere celebrato. Il signor Giuseppe con sua moglie Bruna sono un esempio di valori e condivisione soprattutto per le nuove generazioni. Sono onorato che tra i loro ricordi più belli ci sia anche la nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA