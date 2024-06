Italgen conclude l'acquisizione di 2 centrali idroelettriche

Italgen ha concluso l'acquisizione due nuove centrali idroelettriche: Idrolima nel comune di Bagni di Lucca (Lucca) e Dal Sass a Costa de' Nobili (Pavia).

L'acquisizione di Idrolima rappresenta la prima operazione di Italgen in Toscana, mentre la centrale Dal Sass rafforza ulteriormente la presenza in Lombardia, dove l'azienda è presente sin dagli inizi del '900. Le due nuove centrali hanno una potenza complessiva installata pari a 0,7 Mw ed una producibilità di circa 3 Gwh all'anno, pari al consumo di circa 1.100 famiglie.

Con questa operazione - che è stata perfezionata attraverso la società Rovale, controllata da Italgen e partecipata da Verdenergia, società del gruppo Quiris - Italgen porta 35 il numero di impianti controllati (di cui 30 idroelettrici e 5 fotovoltaici) con una potenza complessivamente installata di oltre 80 Mw. L'operazione rientra nel piano di sviluppo delineato da Italgen, che punta a raddoppiare entro i prossimi tre anni la capacità installata di energia 100% green prodotta Italia da fonti rinnovabili.

"L'idroelettrico è nel nostro Dna - spiega Luca Musicco, ceo di Italgen -. La storia Italgen inizia infatti agli inizi del '900 in Lombardia, tra la Val Brembana e la Val Seriana, con la realizzazione delle prime centrali idroelettriche. Da allora abbiamo accumulato oltre cent'anni di esperienza nella gestione e produzione di energia rinnovabile e siamo felici di aver realizzato il nostro primo investimento in Toscana, in una zona ad alto potenziale idraulico".



