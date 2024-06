Il Premiolino edizione 64 punta sugli inviati di guerra

L'inviata del TG1 Stefania Battistini, Annalisa Camilli di Internazionale. Gaia Piccardi del Corriere della Sera, Mariano Giustino (Radio Radicale, Huffington Post), Gaia Piccardi, Daniele Raineri di La Repubblica e Lorenzo Tondo di The Guardian sono i vincitori della sessantaquattresima edizione del Premiolino, il più antico riconoscimento all'informazione, che negli anni ha premiato personalità come Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Pier Paolo Pasolini e il cardinale Carlo Maria Martini.

A scegliere i vincitori, che si siano distinti per l'impegno professionale, e per aver difeso con il loro lavoro la libertà di stampa e di opinioni da qualsiasi condizionamento, è stata la giuria composta da 14 membri, vincitori delle passate edizioni: presidente Chiara Beria di Argentine vicepresidente Piero Colaprico, Giulio Anselmi, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Benedetta Tobagi, Carlo Verdelli e Antonio Calabrò (come direttore della Fondazione Pirelli).

Dal 2023 il premio è sostenuto da Pirelli. E da quest'anno è nato il Premio Pirelli per la Scuola, assegnato a una o un giornalista che abbia pubblicato articoli o inchieste particolarmente significativi sul mondo scolastico nella convinzione che "proprio la scuola, dalle primarie all'università, è il luogo fondamentale da rafforzare e valorizzare. Una scelta di civiltà e di futuro" ha spiegato il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. I vincitori della prima edizione sono a Eugenio Bruno e Claudio Tucci de Il Sole 24 Ore Scuola Nella riunione dello scorso 27 maggio "la Giuria ha rilevato come proprio in giorni di guerra e di insidiosi conflitti si sono distinti giornalisti, spesso giovani, spesso donne che con professionalità e anche affrontando notevoli rischi si sono fatti testimoni di realtà così drammatiche. I giurati hanno inoltre sottolineato come, nonostante i new media e social vari, il ruolo di protagonista quest'anno l'ha avuto la carta stampata con reportage, interessanti ritratti e ottime inchieste".

La cerimonia di premiazione si terrà il 30 settembre al piccolo teatro Grasi di Milano. Durante la cerimonia, ai vincitori verrà consegnato il premio, consistente in una somma in denaro e in una pergamena in lino vergata a mano, ideata dall'artista Riccardo Manzi in occasione della prima edizione del premio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA