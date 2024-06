Classica e inattesa, la stagione 160 della Società del Quartetto

Celebrati i suoi primi 160 anni con un concerto alla Scala della Filarmonica diretta da Zubin Mehta il mese scorso, la Società del Quartetto di Milano ha presentato oggi la stagione di questo anniversario importante che, come ormai di tradizione, unisce il classico e l'inatteso. L'apertura il 21 settembre alla sala Verdi del Conservatorio sarà con Daniele Gatti, che chiuderà l'integrale delle sinfonie di Beethoven realizzata con l'orchestra Mozart, dirigendo l'ottava (con un cast di solisti che include cantanti del calibro di Markus Werba), trasmessa in streaming anche in strutture di cura e carceri. Sono 18 i concerti in programma fino al 20 maggio, otto di formazioni cameristiche di archi, sei di pianoforte (con solisti di fama, da Daniil Trifonov a Andras Schiff in coppia con Schaghajegh Nosrati), due grandi orchestre (oltre alla Mozart, la Freiburger Barockorchester) e due ospiti inusuali: il Colin Currie Percussion Group il 18 marzo e i 160 giovani musicisti della PYO Pasquinelli Young Orchestra con il Coro SONG, il 15 dicembre per il concerto di Natale. "Centosessant'anni - ha constatato la presidente Ilaria Borletti Buitoni - sono un traguardo straordinario per un'istituzione come il Quartetto, che ha sempre voluto mantenere alta la qualità nel trasmettere di generazione in generazione la grande eredità della musica classica e, in particolare, della musica da camera". Janine Jansen con il suo Stradivari Shumsky-Rode si esibirà con il pianista coreano Sunwook Kim in un appuntamento dedicato a Brahms. Nella stagione di cui Intesa Sanpaolo è main sponsor, quattro i concerti dedicati ai nuovi talenti, realizzati con il sostegno della Fondazione Araldi Guinetti, fra cui la violoncellista ventinovenne Julia Hagen. Il Takács Quartet celebrerà il suo cinquantesimo anniversario il 19 novembre con un programma dedicato a Haydn, Beethoven, e Mozart. Il primo aprile una serata intitolata "... da qui tutto ebbe inizio … 160 anni e oltre" con una line up all stars con il Quartetto Eos con Gabriele Carcano pianoforte, e con Fabrizio Meloni clarinetto, Gabriele Screpis fagotto, Emanuele Urso corno, Giuseppe Ettorre contrabbasso in una rievocazione storica del primo concerto - all'epoca "esperimento" - organizzato per il pubblico della neonata Società del Quartetto di Milano del 29 giugno 1864. Includerà la prima esecuzione del brano dedicato da Fabio Vacchi a Borletti Buitoni il recital pianistico di Andrea Lucchesini e debutterà al Quartetto il giovane pianista di origini israeliane Tom Borrow. Ma la società del Quartetto non sarà solo al conservatorio, proseguono infatti i concerti al Museo del '900, a villa Necchi Campiglio e al Memoriale della Shoah, a San Satiro (per il Quartetto barocco), così come le prove aperte, le iniziative per le scuole e 'Il Quartetto per Milano' che mette a disposizione cento biglietti gratuiti a concerto per le associazioni che assistono alle persone fragili.



