Auto: Dl Racing approda nel mondo del GT3 internazionale

Il team Dl Racing entrerà in forze nel mondo dei campionati internazionali per vetture GT3, la massima categoria automobilistica riservata alle Gran Turismo.

Proprio nelle due settimane della 24 Ore di Le Mans rimbalzano notizie e "rumors" sulla squadra milanese, che nel contesto della leggendaria endurance francese sarà al via del Super Trofeo con ben quattro vetture. Forte del solido lavoro svolto negli ultimi tre anni, schierando diverse Porsche e Lamborghini in campionati nazionali ed europei, a vari stadi il team ha in corso delle trattative per almeno due GT3 che potrebbero riguardare alcuni prestigiosi marchi, dai tedeschi a quelli provenienti addirittura da oltreoceano.

Dl Racing sarebbe infatti appetibile anche come potenziale base logistica visto il polo di proprietà che andrà a regime in Centro Italia entro i prossimi mesi e che ospiterà anche uno "young program" dedicato alla preparazione e alla crescita dei talenti più giovani del volante.

La compagine milanese è stata fondata dall'ex A1 di volley ora imprenditore e pilota Diego Locanto, che la dirige coadiuvato in pista, nel ruolo di team manager, da un nome di spicco nel mondo delle corse, quello del già Formula 1 Fabrizio Del Monte.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA