A Milano la bandiera della Palestina sulla facciata del Duomo

Una grande bandiera della Palestina è stata appesa sulla facciata principale del Duomo di Milano, proprio tra le due guglie principali.

Autore del gesto l'ex parlamentare dei Verdi, Stefano Apuzzo, ora candidato alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra, insieme all'esponente dei Verdi Francesco Fortinguerra.

I due sono saliti pagando il biglietto dall'entrata che permette di arrivare alle terrazze del Duomo a piedi. "Io avevo questa enorme bandiera della Palestina - ha detto Apuzzo - arrotolata nei pantaloni. Arrivati ad un certo punto quasi in cima avevo già notato una piccola finestrella aperta che dà su un davanzale centrale della facciata. Quindi sono usciti su questa specie di ballatoio e ho avuto il tempo di appendere la bandiera".

La bandiera é stata rimossa dalla facciata in tempi abbastanza brevi visto che sono intervenuti subito due addetti alla sicurezza del Duomo, "poi è arrivata la polizia e ci ha sequestrato la bandiera", ha concluso Apuzzo che non sa al momento se lui e il collega sono stati denunciati.

