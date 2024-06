A Bergamo una sfida a tre per il dopo Giorgio Gori

Sarà una sfida a tre quella per conquistarsi la poltrona di sindaco di Bergamo che da dieci anni appartiene a Giorgio Gori: Elena Carnevali, Andrea Pezzotta e Vittorio Apicella.

Nel centrosinistra, dopo che Gori non si è più potuto ricandidare perché già aveva concluso i due mandati consecutivi, si cerca di eleggere la prima donna sindaca della città con l'ex parlamentare del Pd Elena Carnevali, laureata in fisioterapia, sostenuta anche da Avs, Azione, Italia Viva e +Europa. La sua vita pubblica inizia negli anni '90, quando presiede l'Associazione disabili bergamaschi. Il primo impegno in Consiglio comunale negli anni '90, quando serviva un nome civico.

Oggi invece il suo nome è legato al Pd. All'ultimo congresso ha sostenuto Stefano Bonaccini, anche se Carnevali piace anche a diversi sostenitori di Elly Schlein. È vicina al mondo cattolico, ma anche a quello di sinistra. Sposata, due figli, è stata in Consiglio comunale a Bergamo per 13 anni, assessore alle Politiche sociali tra il 2004 e il 2009, e poi in Parlamento per 9, senza mai abbandonare il Terzo settore.

Il candidato per il centrodestra Andrea Pezzotta ha 67 anni ed è un avvocato penalista, già legale dei genitori di Yara Gambirasio e dello storico capo ultrà dell'Atalanta, Claudio il 'Bocia' Galimberti. Già assessore comunale all'Urbanistica nell'ultima giunta di centrodestra a Bergamo, dal 2009 al 2014, sotto la guida del sindaco Franco Tentorio per l'allora Pdl, dopo quell'incarico Pezzotta si prese una pausa dalla politica che è comunque parte del Dna di famiglia, visto che lo zio Giacomo Pezzotta fu sindaco di Bergamo dal 1966 al 1979. Non ha comunque mai avuto tessere di partito, ma è sempre stato vicino al centrodestra. Sposato, è padre di due figli. Il candidato per i Cinquestelle è invece Vittorio Apicella, 59 anni, laureato in pedagogia con indirizzo psicologico: è nativo di Salerno ma vive a Bergamo dal 1995, dove ha lavorato come docente di sostegno su alunni diversamente abili, mentre attualmente insegna psicologia generale e applicata all'istituto professionale per i servizi sociosanitari Mariagrazia Mamoli di Bergamo. Dal 1988 al 1995 è stato consigliere comunale e assessore a Bilancio, finanze e programmazione economica, con particolare attenzione alle politiche sociali, del Comune di Campagna (Salerno).

