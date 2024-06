Università Cattolica sale di 63 posizioni nel QS World Rankings

L'Università Cattolica del Sacro Cuore è tra i 450 migliori atenei al mondo. Nell'edizione 2025 del QS World University Rankings, l'Ateneo - informa la Cattolica - "si classifica al 442/o posto, scalando 63 posizioni rispetto all'anno precedente: è il più alto punteggio degli ultimi dieci anni. In Italia, è seconda per quanto riguarda il rapporto studenti e docenti. Secondo gli analisti di Quacquarelli Symonds, un miglioramento si registra anche nell'Employer Reputation, dove l'Università Cattolica è 267esima al mondo".

"Siamo soddisfatti di questo sensibile avanzamento nel ranking delle migliori università al mondo", afferma Pier Sandro Cocconcelli, pro rettore vicario e delegato per il Coordinamento dei progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo. "Un risultato che conferma la qualità del sistema educativo del nostro Ateneo, testimoniato dal punteggio ottenuto nel Faculty-Student Ratio. Anche altri indicatori hanno contribuito al miglioramento della nostra performance: l'attenzione riservata alla sostenibilità e la reputazione di cui gode la nostra Università tra i datori di lavoro; si consideri un dato per noi rilevante per i nostri studenti che il tasso di occupazione a un anno dalla laurea è del 91%".

Il QS World University Rankings 2025 per la realizzazione della classifica ha valutato 5.663 istituzioni al mondo, di cui 1.503 entrate quest'anno. Nel nostro paese sono 42 gli atenei valutati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA