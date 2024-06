Undici giovani tra i 18 e i 24 anni per i prossimi due anni non potranno frequentare i locali di Piazza Vittoria a Brescia. Sono stati raggiunti dal Daspo Willy firmato dal questore di Brescia che li ritiene responsabili di una rissa avvenuta in centro città a capodanno.

Era spuntato anche un coltello e un ragazzino rimase ferito.

Con gli undici firmati nelle scorse ore sale a 47 il numero di Daspo Willy scattato a Brescia.



