'Molestata studentessa', protesta in cortile al Tenca di Milano

Una studentessa del liceo Tenca di Milano sarebbe stata molestata da un membro del personale scolastico. La denuncia è arrivata direttamente dal Collettivo autonomo Tenca, con gli studenti che oggi si sono riversati in cortile in solidarietà alla ragazza e hanno appeso sulle scale un grande striscione con scritto 'Fuori le molestie dalla scuola'.

"Venerdì 24 maggio all'interno della nostra scuola una studentessa è stata molestata da un membro del personale scolastico. Reputiamo questo avvenimento un fallimento del sistema scolastico e della sicurezza che la scuola dovrebbe garantire" si legge in un post del collettivo.

"Per questa ragione abbiamo deciso di non restare in silenzio e siamo qui oggi per mostrare il nostro supporto verso la ragazza in un momento in cui la scuola ha deciso di voltarle le spalle - aggiungono -. Riteniamo questo atteggiamento inaccettabile, pretendiamo una scuola che ci faccia sentire sicuri, che non ammetta persone moleste in un ambiente costituito maggiormente da minorenni".

E "soprattutto pretendiamo che nel momento in cui accade una situazione talmente grave la scuola non resti indifferente di fronte a studentesse in difficoltà che chiedono aiuto" perché "lei ha avuto il coraggio di parlare, ma tante altre cose inaccettabili sono avvenute all'interno delle mura del liceo Tenca e sono rimaste là, nel silenzio di una scuola complice".





