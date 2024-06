Inter: Marotta, 'essere presidente è una emozione grande'

"Essere presidente dell'Inter è un'emozione grande. Ringrazio veramente Oaktree, è stato un attestato di grande fiducia veramente inaspettato. Continuerò a lavorare come facevo prima, con l'aiuto dei miei collaboratori".

Lo ha detto il nuovo presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'odierna assemblea dei soci nerazzurri.

"Il valore della memoria ha grande forza in questo momento. E in mente ho la figura di Giacinto Facchetti, che forse come profilo si avvicina a me. Chiaramente sono finiti i tempi dei presidenti mecenati, ma hanno indicato in me la linea da seguire. La mia aspirazione nasce da coloro che mi hanno preceduto, non ultimo Steven Zhang - ha proseguito -. Cambiare i piani per il 2027? La mia è una versione particolare della figura del presidente, perché sono un dirigente operativo. Ma finché c'è passione, voglia di lavorare chiaramente vado avanti.

Il 2027 non è dietro l'angolo, intanto cominciamo ad arrivarci".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA