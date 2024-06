'Il succo del discorso', mostra sul rapporto tra vino e arte

Mettere in evidenza il rapporto tra vino e arte. È l'obiettivo del progetto 'Il succo del discorso: arte, paesaggio e produzione vinicola in Italia', la nuova collezione d'arte contemporanea di Ais, l'Associazione Italiana Sommelier di Milano.

Le opere presentate ed esposte nella sede dell'Ais saranno accompagnate da una serie di podcast creati per l'occasione. Una opportunità per promuovere un turismo consapevole che voglia conoscere paesaggi e territori unici entrando in contatto con una generazione di artisti e creativi italiani.

Nell'ambito della mostra di Milano, Loredana Longo presenterà 'Victory', una scultura che integra lo scarto di cemento e cocci di vetro, resti di bottiglie distrutte. Ripartendo invece dalla tradizione dello psyktèr, un vaso progettato per tenere il vino in fresco, Tommaso Corvi Mora presenterà un'installazione di cinque vasi-scultura. Michele Guido preparerà infine un'installazione unica: l'ingresso in un giardino in cui l'azione naturale e la mano umana si uniscono indissolubilmente.

Il progetto sarà presentato al pubblico domani 5 giugno, alle 18, presso la sede dell'Associazione italiana sommelier in via Ronchi 9, a Milano. L'evento inizierà con i saluti di Camillo Privitera, consigliere nazionale e responsabile Area eventi di Ais. A moderare la tavola rotonda sarà Roberto Lacarbonara.

Interverranno la storica dell'arte Federica Spadotto, la curatrice del progetto Irene Biolchini, e i tre artisti Longo, Corvi Mora e Guido. Seguirà una degustazione dei grandi rossi di Castello di Albola e delle bollicine di Oltrenero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA