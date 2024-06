Gaza: presidio e dibattito al Teatro Parenti a Milano

Un presidio delle associazioni palestinesi in Italia - Api, Udap, Gpi e Cpl - è organizzato insieme alla Confederazione Unitaria di base (Cub), giovedì prossimo dalle 18, di fronte al Teatro Franco Parenti, in via Pier Lombardo 14, a Milano. In concomitanza si terrà un dibattito in teatro intitolato "La verità sul conflitto israelo-palestinese". Lo rende noto il sindacato.

"E' necessario sensibilizzare l'opinione pubblica sul sistematico attacco alle popolazioni civili nella striscia di Gaza, una città da mesi sotto assedio dove donne e bambini sono privati di cibo, medicinali e cure in una logica che nulla ha a che fare con la difesa ma - denuncia la Cub - che rientra nel piano di progressivo allargamento dei confini di Israele e di sottrazione ai palestinesi del diritto a risiedere in quelle terre".



