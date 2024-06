Bimba investita, mazzi di fiori nel parcheggio della scuola

Mazzi di fiori sull'asfalto dove è avvenuta la tragedia, silenzio e incredulità. Tutto questo è stata alla scuola Little England di Brescia il giorno dopo la morte della piccola Sofia, la bambina di un anno e mezzo travolta mentre era con la nonna da un'auto guidata da un'altra nonna che era andata a scuola a prendere il nipotino.

Pochi i bambini che oggi sono entrati al nido e alla materna, di più invece quelli delle scuole elementari. La scuola ha iniziato un percorso di supporto psicologico per gli stessi bambini e anche per gli insegnanti, molti dei quali ieri sono stati testimoni diretti della tragedia avvenuta all'orario di uscita dalle lezioni e nel parcheggio interno del plesso scolastico privato.



