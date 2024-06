Atalanta: Scalvini operato in artroscopia

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta rottosi il crociato anteriore del ginocchio sinistro nel recupero con la Fiorentina a Bergamo domenica scorsa, è stato operato alla clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pierpaolo Mariani.

L'intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, secondo quanto riferisce il club nerazzurro, è perfettamente riuscito. Il calciatore, che per l'infortunio oltre agli imminenti Europei in Germania salterà la prima metà della prossima stagione, inizierà da subito il programma riabilitativo.



