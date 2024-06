Torna a Milano la rassegna Best Movie Comics and Games

Torna a Milano per la terza edizione - sabato 8 e domenica 9 giugno presso gli spazi di Superstudio Più - Best Movie Comics and Games, la manifestazione dedicata alla cultura pop che spazia tra fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime.

Venerdì 7 giugno pre-apertura al The Space Vimercate con l'anteprima di The Animal Kingdom, action fantasy diretto da Thomas Cailley con protagonisti Romain Duris, Adèle Exarchopoulos e Paul Kircher, trionfatore agli ultimi premi César, nelle sale italiane per I Wonder Pictures dal 13 giugno.

Ricchissimo il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award: ad essere incoronati come Personaggio Maschile e Femminile dell'anno saranno il cantautore e attore Leo Gassman e Chiara Bordi, interprete di serie tv molto amate tra cui Prisma e I fantastici 5. Sul palco anche Benedetta Porcaroli, premiata come Miglior Attrice, Matteo Paolillo migliore attore come Edoardo Conte in Mare Fuori, la cui quarta stagione sarà incoronata come Miglior Serie Tv dell'anno. Sul Main Stage salirà anche Veronica Lucchesi, fondatrice e cantante de La Rappresentante di Lista che riceverà il premio per il Miglior Esordio dell'anno per il suo debutto sul grande schermo tra le protagoniste di Gloria! per la regia di Margherita Vicario. Tra gli ospiti anche Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, insignito del Best Movie Icon Award così come Chiara Iezzi, volto e voce del duo Paola & Chiara. E poi ancora Shade, rapper, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, che ritirerà il Best Movie Nerd Award, e i Creator dell'anno, i diEFFE bros, con oltre 1 milione di follower su YouTube e 1 milione su TikTok.

Tra le anteprima l'action Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo dell'adrenalinica saga action-thriller interpretata da Will Smith e Martin Lawrence. Nell'Arena Comics, protagoniste due star del fumetto come Leo Ortolani e Zerocalcare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA