Sbalzato fuori dall'auto dopo un tamponamento, è grave

Un uomo di 56 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stato sbalzato fuori dalla sua auto, dopo aver tamponato un'altra macchina, oggi pomeriggio intorno alle 17.30 sulla tangenziale Ovest di Milano, direzione Bologna, in corrispondenza dell'uscita Val Tidone Vigentina. L'uomo, alla guida di una Citroen C4, ha tamponato una Alfa Romeo su cui viaggiavano una 48enne e una 31enne, ferite non in modo grave e portate in ospedale a Milano per accertamenti.

Sbalzato sull'asfalto, il 56enne ha riportato un violento trauma cranico, e altri traumi alle gambe e al bacino. Soccorso, è stato portato in elicottero a Monza. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, unitamente ai vigili del fuoco e al 118.



