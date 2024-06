Salvini, 'il Lago di Como è il più bello, ma bisogna conoscerlo'

Con il presidio della Guardia Costiera a Menaggio ci sarà più sicurezza per i comaschi, per il lecchesi, per i turisti e per gli stranieri". Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che lo ha inaugurato assistendo a un'esercitazione di soccorso sul Lario. "Il Lago di Como - sottolinea - è straordinario, per me è il più bello del mondo, senza offesa per gli altri, però bisogna conoscerlo".

"E' straordinario - spiega - però questi 12 uomini saranno un presidio di sicurezza ma solo l'anno scorso sul Garda e sul Maggiore i ragazzi che adesso saranno anche a Menaggio hanno salvato più di 200 persone che avrebbero rischiato di morire, perché il lago è straordinario e va conosciuto, non dico temuto, ma rispettato".



