Nel 2023 giro d'affari da 102,6 milioni per Alleanza luce&gas

Alleanza luce & gas spa, società partecipata di Coop Alleanza 3.0, ha chiuso il 2023 con, un volume d'affari di 102.693.097 euro e un utile di esercizio di 4.797.356 euro, in aumento del 17% rispetto al 2022. con oltre 174.000 contatori attivi e un tasso di abbandono fra i più bassi del settore: il 14,2%, diminuito in un anno dell'1,6%.

Stretto il legame con i soci Coop che rappresentano il 78% dei clienti di Alleanza luce & gas, che ha una rete di assistenza composta da consulenti energetici presenti in oltre 300 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Mastercoop - sia nella penisola sia in Sicilia - e da un call center dedicato che risponde direttamente dalla sede di Bologna.

Nel corso del 2023 la società ha ulteriormente rafforzato il reparto Customer care, passato da 15 a 30 dipendenti e ha potenziato il servizio post-vendita al punto vendita, gestito dai consulenti Accendi luce & gas.

Secondo il direttore generale Flavio Corti vincente è stata la scelta di puntare sull'energia pulita. "Il 2023 è stato l'anno in cui abbiamo portato tutta la nostra customer base ad abbracciare il lato green dell'energia, proponendo in portfolio solo ed esclusivamente prodotti 100% energia verde certificata - ha spiegato -. La sfida di quest'anno è legata al progetto 'la spesa che ti sconta la bolletta, la bolletta che ti sconta la spesa', unico nel panorama energetico italiano, che consente di mantenere la promessa di risparmio e cura del pianeta fatta al consumatore". Il prodotto Accendi Unica Coop permette di ottenere sconti sui prodotti a marchio Coop.

Anche nel 2024, poi, Alleanza luce e gas conferma il suo modello di vendita omnicanale: punto vendita Coop, telefono, sito web, "Il nostro fiore all'occhiello? La prossimità al socio Coop e il servizio ai clienti ha sintetizzato il presidente e amministratore delegato Antonio Cerulli.



