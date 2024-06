Mario Pirovano porta 'Mistero Buffo' di Dario Fo al Vittoriale

Il prossimo 8 giugno 'Mistero Buffo', uno dei capolavori del premio Nobel per la Letteratura, Dario Fo, arriva al Laghetto delle danze del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (Brescia) grazie alla performance dell'attore Mario Pirovano.

L'evento è una delle proposte della VII edizione del Festival dei Laghi che, sotto la direzione artistica di Francesco Pellicini propone - fino al 21 novembre - 20 spettacoli per tutti i gusti. "Si dice che la storia - commenta Pirovano - a volte è immobile, sempre uguale a sé stessa. Quando comincia a muoversi, invece, diventa inarrestabile e travolgente. Ed è quello che sta succedendo da quando, lo scorso agosto, ho portato in scena durante 'Il Festival del Teatro e del Cinema del Sacro', un altro grande spettacolo di Dario Fo e Franca Rame".

Portare il Mister Buffo al Vittoriale "è un atto di coraggio che solo un intellettuale libero ed intelligente come Giordano Bruno Guerri poteva realizzare. I punti di contatto sono tantissimi - aggiunge - a cominciare dal suo estroverso fondatore Gabriele D'annunzio, un personaggio indubbiamente fuori dal comune, un protagonista assoluto della fine '800 e dei primi anni del '900. Proprio investigando questo personaggio poliedrico, poeta, scrittore, artista dalle mille sfaccettature si può comprendere che il 'Mistero Buffo' al Vittoriale, sarebbe piaciuto a Gabriele D'Annunzio".

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nell'Auditorium del Vittoriale, con ingresso da Piazza del Vittoriale.



